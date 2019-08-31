Понад 4,7 млрд грн спрямувала Закарпатська митниця ДФС до бюджету Суспільство | 30-08-2019, 16:10 0 75

Протягом січня-серпня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 4 млрд 711 млн 600 тис. грн податків та митних платежів. Відносно аналогічного періоду 2018 року до казни спрямовано на 1 млрд 149 млн 900 тис. грн більше або на 32,4%.

Зокрема, тільки протягом серпня поточного року державна скарбниця отримала від Закарпатської митниці понад 640 млн грн. Виконання індикативу забезпечено на 133,6%. Відносно серпня 2018 року більше на 190,7 млн грн або на 42,4%.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що суттєві показники надходжень до бюджету – спільні здобутки митниці та суб’єктів ЗЕД.

ДФС у Закарпатській області

