До уваги подорожніх! Суспільство | 30-08-2019, 20:26 0 78



За інформацією керівництва митного відділу в Гребенному (Республіка Польща) з 00.00 год. по 06.00 год. 31.08.2019 (за київським часом) у цьому пункті пропуску не буде працювати база даних митних органів Республіки Польщі у зв’язку з перезавантаженням.

Просимо громадян, які планують перетин кордону у пункті пропуску «Рава- Руська – Гребенне», врахувати цю інформацію.



