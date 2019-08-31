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До уваги подорожніх!

Суспільство | 30-08-2019, 20:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    


За інформацією керівництва митного відділу в Гребенному (Республіка Польща) з 00.00 год. по 06.00 год. 31.08.2019 (за київським часом) у цьому пункті пропуску не буде працювати база даних митних органів Республіки Польщі у зв’язку з перезавантаженням.
Просимо громадян, які планують перетин кордону у пункті пропуску «Рава- Руська – Гребенне», врахувати цю інформацію.

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