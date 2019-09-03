Через зіткнення "Москвича" і "Форда" у Кривому Розі загинули троє Суспільство | 02-09-2019, 08:26 0 155 У Кривому Розі на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке зіштовхнулися автомобілі "Москвич" та "Форд". Внаслідок ДТП загинули троє людей.



Про це повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



За його даними, аварія сталася 1 вересня вдень.





Загинули водій "Москвича" та водій і пасажир "Форда".