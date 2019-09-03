Жінка знайшла людські рештки у щойно купленому будинку на Харківщині Суспільство | 02-09-2019, 08:31 0 161 Мешканка міста Чугуїв, що в Харківській області, виявила людські останки у новопридбаному будинку.



Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.



За його даними, повідомлення про подію надійшло до поліції 30 серпня близько 17:00.



За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини.



Вилучене направлено на експертизу.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.