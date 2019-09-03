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Жінка знайшла людські рештки у щойно купленому будинку на Харківщині
|Суспільство | 02-09-2019, 08:31
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|Мешканка міста Чугуїв, що в Харківській області, виявила людські останки у новопридбаному будинку.
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
За його даними, повідомлення про подію надійшло до поліції 30 серпня близько 17:00.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини.
Вилучене направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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