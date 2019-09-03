Бойовики вбили ще одного українського бійця Суспільство | 02-09-2019, 09:12 0 176 2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.



Обставини події з’ясовує робоча група.



Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.