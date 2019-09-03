На Львівщини засудили псевдо-постраждалого у ДТП Суспільство | 02-09-2019, 10:23 0 264







Цьогоріч, 28 серпня, Золочівська місцева прокуратура довела вину місцевого мешканця, який вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.383 та ч.1 ст.384 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).



Нагадаємо, що йдеться про подію, яка сталась 04.07.2017 на Львівщині.



Того дня чоловік, якого доставили у Миколаївську ЦРЛ із пораненнями, повідомив поліцейських, що на нього здійснила наїзд автівка чорного кольору.



Проте, як з’ясувалось, він напідпитку впав зі свого велосипеда.



За збігом обставин цей інцидент зафіксували камери відеореєстратора транспортного засобу патрульних, які надавали постраждалому першу медичну допомогу.



Так, за лжесвідчення фігуранта засудили до 1,5 року обмеження волі.







Пресслужба прокуратури Львівської області