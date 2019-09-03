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Коли зручніше перетинати українсько-словацький кордон?

Суспільство | 02-09-2019, 10:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 153 153    

Продовжимо серію порад для громадян, що перетинають кордон України. На цей раз проаналізуємо переміщення автомобільним транспортом через українсько-словацький кордон.
На українсько-словацькому кордоні в межах Закарпатської області функціонують два автомобільні пункти пропуску – це «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та «Малий Березний – Убля».
Закарпатською митницею ДФС здійснено аналіз завантаженості пунктів пропуску для автомобільного сполучення на українсько-словацькому кордоні в період із 01 липня по 26 серпня 2019 року.
Пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» найбільший пункт пропуску для автомобільного сполучення на українсько-словацькому кордоні, пропускна спроможність пункту пропуску становить 3500 легкових автомобілів (загальною масою до 3,5 тонн) та 30 автобусів (з кількість місць для сидіння більше 10) за добу.
За результатами здійсненого аналізу ритмічності руху пасажиропотоку приходимо до висновку, що найкращий день для виїзду закордон через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» – це у 60% випадків четвер, із меншою ймовірністю – середа та п’ятниця. Як показує статистика, у цей день найменша кількість транспортних засобів перетинають кордон у даному пункті пропуску (див. графік нижче). А от коли точно не варто спішити їхати в пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», так це із імовірністю 50 % випадків – понеділок. Варто зауважити, що чітка тенденція у переміщенні легкового автотранспорту на виїзд із України відсутня, однак спостерігається тенденція до збільшення пасажиропотоку, що пов’язано із чергами на українсько-угорському кордоні та виборі громадянами пунктів пропуску на кордоні із іншими державами, зокрема Словаччини.
При цьому, слід звернути увагу на чітку закономірність переміщень в напрямку в’їзд в Україну громадян легковим автотранспортом. Таким чином, обравши понеділок для в’їзду в Україну із ймовірністю 95 % можна заявити, що ви будете в числі щасливчиків, які витратять найменше часу на очікування в черзі на перетин кордон. А от п’ятниця та субота не найкращий день для подорожі чи повернення в Україну через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», адже у ці дні спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості легкових автомобілів, що очікують на пропуск на територію України, тому при подорожі в Україну у ці дні варто обрати інший пункт пропуску для перетину кордону.
Щодо подорожі через цей пункт пропуску в напрямку виїзду з України автобусом, то кращим днем для такої подорожі буде понеділок, а от найгіршими – субота та неділя. Саме у суботу та неділю спостерігається пік навантаження по кількості автобусів, що перетинають кордон у напрямку виїзд із України.
А от найкоротший час очікування в черзі на перетин кордону при поверненні в Україну автобусом прийдеться на понеділок та вівторок, а найдовший прогнозований час очікування в черзі – у суботу та неділю.
Фактична пропускна спроможність пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» склала 74 автобуси за добу, що перевищило проектну пропускну спроможність майже у 2,5 рази. Зазначене свідчить, що реконструкція та розширення пункту пропуску вкрай необхідні.
Окрім того, звертаємо вашу увагу, що у пункті пропуску обмежена проектна пропускна спроможність у зв’язку із проведенням робіт по реконструкції пункту пропуску.
Пункт пропуску «Малий Березний – Убля» – другий за величиною автомобільний пункт пропуску на українсько-словацькому кордоні. Проектна пропускна спроможність пункту пропуску становить 1000 легкових автомобілів (загальною масою до 3,5 тонн) за добу.
При плануванні подорожі закордон із виїздом через пункт пропуску «Малий Березний – Убля» варто враховувати, що найменша кількість транспортних засобів у напрямку «виїзд із України» перетинають кордон України у четвер та п’ятницю. А от пікові навантаження припадають на неділю та понеділок, тому в зазначені дні варто виїжджати із врахуванням необхідного часу на очікування в черзі на перетин кордону.
У зворотному напрямку (в’їзд в Україну) варто обрати неділю для перетину кордону в пункті пропуску «Малий Березний – Убля», а от п’ятниця та субота – дні, коли прийдеться зачекати у черзі на перетин кордону. Саме на п’ятницю та суботу припадає найбільша кількість громадян, що обирають цей пункт пропуску для в’їзду в Україну.
В пункті пропуску «Малий Березний – Убля», як і в пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», спостерігається тенденція до збільшення пасажиропотоку, що пов’язано із чергами на українсько-угорському кордоні та виборі громадянами пунктів пропуску на кордоні із іншими державами, зокрема Словаччини.
Насамкінець хочеться нагадати про корисні інтернет-сервіси під час планування часу перетину кордону:
https://dpsu.gov.ua/border - он-лайн камери спостереження на пунктах пропуску із сусідніми державами;
http://kordon.sfs.gov.ua – інформація про час очікування в пунктах пропуску та черги на кордоні України.
Закарпатською митницею ДФС вживаються всі можливі заходи для уникнення черг перед пунктами пропуску для комфорту громадян, що перетинають кордон України та просимо вас обирати час перетину кордону із врахуванням фактичних обставин.
ДФС у Закарпатській області
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