Сховав за макаронами: на Львівщині вилучили більше сотні новеньких смартфонів Суспільство | 02-09-2019, 14:11 0 253





На митному посту «Грушів», що у Яворівському районі на Львівщині, у водія автомобіля Volkswagen Transporter вилучили більше сотні смартфонів, які власник намагався приховати від митного контролю.

Як з’ясувалося, 23-річний мешканець Львівської області, прямуючи з Республіки Польща до України через смугу «червоний коридор», заявив про наявність у власному авто лише 14 автомобільних шин та 21 кг макаронних виробів.

Коли митники ретельно оглянули автомобіль, то, окрім заявленого в декларації товару, за декоративними боковими обшивками та обшивками даху виявили 119 нових смартфонів з маркуванням REDMI 7 та REDMI 7А.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено його орієнтована вартість понад пів мільйона гривень. Справу скерують до суду.

