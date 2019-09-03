Майже 1,4 млрд грн податків сплатили цього року підприємства Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном Суспільство | 02-09-2019, 14:22 0 175

Підприємства Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-липні 2019 року до Зведеного бюджету України сплатили 1 377,8 млн. грн. податкових платежів. Це на 246,0 млн. грн., або на 21,7 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,7 відсотка.

Найбільшими платниками цієї галузі є: Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "РСП "Шувар", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Хазард", ТОВ "Українськi Iнформацiйнi Технологiї", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ДП "Захiдний ЕТЦ", ПРАТ "Техенерго", ТзОВ "Пам'ять", ТзОВ ТВК "Гармонiя", ПП "Майя", ДП "Львiвський Радiоремонтний Завод" та ТзОВ "Iнститут Iнформацiйних Технологiй "Iнтеллiас".



