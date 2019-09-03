ДОМІНУЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВІДНИКА – РОЗУМ! Суспільство | 02-09-2019, 17:34 0 155





В перший день проведення змагань на кращий розвідувальний взвод Збройних Сил України учасники вишкілу пройшли випробовування так званою «смугою розвідника». Про її особливості, нюанси та нововведення Армія INFORM незабаром розповість у наступних публікаціях. Смуга, збудована в навчальному центрі розвідки на Львівщині – унікальна. Це навчальне місце постійно розростається та видозмінюється, щоб стати ще складнішим. Ще б пак, дже тут тренується еліта. Отже кожен елемент має допомагати розвідникам вдосконалювати витривалість, спритність та силу. А головне – інтелект. Адже на одних, як кажуть, морально-вольових, не продумавши та не зваживши власні можливості, цю ділянку не пройти.

Учасники змагань стартували, як і на війні, бойовими групами у складі кількох чоловік. Кожна їх дія, команда чи рішення суворо контролювалась та оцінювалась висококласними військовими інструкторами. Відповідно до жеребкування першими підкорювачами смуги стали курсанти Військової академії з міста Одеси. Їх молодий азарт та запал надали потужного темпу і для всіх наступних груп. Адже курсанти подолали смугу з рекордним часом, покращити який вже було нелегко.





Я вважаю, що ці змагання мають виявити не лише кращих серед нас, але й дати нам можливість перейняти досвід один одного, - зазначив курсант третього курсу на псевдо «Михайло». – Та, разом з тим, ми приїхали сюди за перемогою. І повернемось до дому лише з першим місцем.

Найважчим етапом проходження смуги розвідника для всіх стало подолання так званого «гірського парку». Цей елемент потрібно було проходити на висоті приблизно 20-ти метрів. Права на помилку тут немає. Будь-яка необережність і команду, яка допустила «зрив» буде дискваліфіковано. За результатами першого дня можна відзначити, що всі змагання будуть проходити в режимі жорсткої конкуренції, та високої швидкості. Жодна з команд не бажає давати «поблажок» товаришам по зброї.

Тут ми змагаємось, але в реальній бойовій обстановці - ми брати пов’язані службою і Україною, - наголошує учасник змагань Владислав. – На війні я завжди поділюсь з своїм названим братом і набоями, і годиною для сну. Але тут… Перемогти має кмітливіший та витриваліший.

Нагадаємо, що змагання розпочались на базі 49 навчального центру розвідки, що на Львівщині, і триватимуть протягом тижня. Близько 100 розвідників зі всіх родів та видів військ визначатимуть між собою, хто краще володіє своєю військовою професією. Примітно, що цього року пліч о пліч з військовослужбовцями в змаганнях бере участь розвідувальний взвод Національної Гвардії України. Читайте Армія INFORM і будете знати першими про всі найцікавіші події цих «розвідницьких перегонів».

Тарас Грень, Володимир Скоростецький.

Армія INFORM

Фото авторів.

