На Черкащині в останню путь провели загиблого прикордонника Ігоря Бакума Суспільство | 02-09-2019, 17:35 0 324





На Черкащині в останню путь провели прикордонника – старшого прапорщика Ігоря Бакума. Він трагічно загинув під час несення служби 30 серпня біля українсько-російського кордону, на Харківщині.



Ігор Бакум присвятив прикордонній справі 16 років. Під час проходження служби у лавах прикордонного відомства він завжди сумлінно виконував поставлені перед ним завдання та був прикладом мужності для побратимів.



Напередодні прощальні заходи пройшли у Харківському прикордонному загоні, де служив Ігор Бакум. Сьогодні, в Черкаській області, де проходило поховання, висловити співчуття рідним та близьким зібралися прикордонники, рідні, близькі та односельчани. У прикордонника залишилася дружина, трирічний син, а також мати.



Слова глибокого співчуття від себе особисто та всього персоналу відомства також висловив рідним Ігоря Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.



«Він до останнього подиху залишався справжнім охоронцем кордону і трагічно загинув 30 серпня від розриву невстановленого вибухового предмету саме під час несення служби. Неодноразово Ігор Бакум міг покласти голову на сході нашої держави, адже одним із перших в 2014 році відправився боронити незалежність України в складі мотоманевреної групи Держприкордонслужби, проте загинув за сотні кілометрів від місць бойових дій. Це ще раз доводить, що служба прикордонників сповнена небезпеки. Серце Ігоря перестало битися, однак пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Вічна пам'ять! Спочивай у мирі!» - написав на своїй сторінці у Facebook керівник прикордонного відомства.