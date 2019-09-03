Недодекларував: українець залишив на Закарпатській митниці ДФС «італійські подарунки» Суспільство | 02-09-2019, 17:37 0 172

Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами. Товари, що ввозяться громадянами у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість або загальна вага яких перевищує обмеження, встановлені частиною першою ст. 374 Митного кодексу України, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і 20% ПДВ. Базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.

Громадянин України, який проходив митне оформлення та контроль на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС 1 вересня 2019 року не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в кількості, яку він переміщував через митний кордон, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Українець повертався з Італії і на митний пост заїхав мікроавтобусом «Volkswagen LT» з польською реєстрацією. Проходив митний контроль «червоним коридором».

Працівники Закарпатської митниці ДФС запропонували громадянину заповнити митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність у нього багажу в кількості сімнадцяти місць, а саме: особисті речі, вино в кількості чотирьох ящиків, одяг новий в кількості семи упаковок, матрац бувший у використанні, взуття стокове у кількості семи-десяти пар, а також кермо бувше у використанні.

При усному опитуванні він підтвердив відомості, вказані у митній декларації, та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митними органами відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина України працівники митниці крім заявлених товарів виявили 123 пари нового чоловічого взуття торгівельної марки «Baldinini» різних розмірів та моделей невідомого виробництва, 63 нові спортивні куртки в асортименті торгівельної марки «Adidas Terrex» різних розмірів та моделей невідомого виробництва, а також 17 нових спортивних кофт в асортименті торгівельної марки «Adidas Terrex» різних розмірів та моделей невідомого виробництва.

Товар знаходився у 25 картонних коробках, які розміщувались у вантажному відсіку та салоні мікроавтобуса. Доступ до виявленого товару нічим не ускладнювався.

Вартість вилученого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Зазначені дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, спортивні кофтини, куртки та взуття вилучено.

ДФС у Закарпатській області

