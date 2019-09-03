Недодекларував: українець залишив на Закарпатській митниці ДФС «італійські подарунки»

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 03/09/2019 У Львові проводитимуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин...>> Цієї неділі у Львові — Lviv Triathlon Cup: на маршруті змагань буде обмежено рух транспорту...>> Школа журналістики на Погулянці 15 вересня запрошує на день відкритих дверей...>> Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України...>> Незабаром у Парку культури відбудеться черговий Lviv BBQ Fest...>> Синоптики застерігають: до кінця доби буде гроза, завтра — туман...>> Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль...>> На вул. Пластовій тривають ремонтні роботи...>> Понад 2650 людей зареєструвалось на Молодіжний Форум...>> Під час Днів європейської спадщини розкажуть, як розважались львів’яни в часи без інтернету...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство через необережність червоноградцю загрожує до 5 позбавлення волі...
03-09-2019, 13:11  >>> 
Зловмисника, який здійснив незаконну порубку у заповіднику, засудили...
02-09-2019, 10:22  >>> 
У Стрию судять чоловіка, який вчинив розбій та чинив опір правоохоронцям...
30-08-2019, 13:39  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Недодекларував: українець залишив на Закарпатській митниці ДФС «італійські подарунки»

Суспільство | 02-09-2019, 17:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 172 172    

Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами. Товари, що ввозяться громадянами у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість або загальна вага яких перевищує обмеження, встановлені частиною першою ст. 374 Митного кодексу України, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і 20% ПДВ. Базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
Громадянин України, який проходив митне оформлення та контроль на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС 1 вересня 2019 року не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в кількості, яку він переміщував через митний кордон, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.
Українець повертався з Італії і на митний пост заїхав мікроавтобусом «Volkswagen LT» з польською реєстрацією. Проходив митний контроль «червоним коридором».
Працівники Закарпатської митниці ДФС запропонували громадянину заповнити митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність у нього багажу в кількості сімнадцяти місць, а саме: особисті речі, вино в кількості чотирьох ящиків, одяг новий в кількості семи упаковок, матрац бувший у використанні, взуття стокове у кількості семи-десяти пар, а також кермо бувше у використанні.
При усному опитуванні він підтвердив відомості, вказані у митній декларації, та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.
Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митними органами відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.
В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина України працівники митниці крім заявлених товарів виявили 123 пари нового чоловічого взуття торгівельної марки «Baldinini» різних розмірів та моделей невідомого виробництва, 63 нові спортивні куртки в асортименті торгівельної марки «Adidas Terrex» різних розмірів та моделей невідомого виробництва, а також 17 нових спортивних кофт в асортименті торгівельної марки «Adidas Terrex» різних розмірів та моделей невідомого виробництва.
Товар знаходився у 25 картонних коробках, які розміщувались у вантажному відсіку та салоні мікроавтобуса. Доступ до виявленого товару нічим не ускладнювався.
Вартість вилученого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.
Зазначені дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, спортивні кофтини, куртки та взуття вилучено.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України...
03-09-2019, 18:23  >>> 
Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль...
03-09-2019, 17:22  >>> 
Актуальний податковий календар на вересень 2019 року...
03-09-2019, 17:16  >>> 
На кордоні пропуск осіб зріс на 6%, а транспорту – на 7%...
03-09-2019, 16:57  >>> 
Протягом місяця на «зеленій» ділянці прикордонники затримали 273 ящики сигарет, половина з них на кордоні з Румунією...
03-09-2019, 16:54  >>> 
Держприкордонслужба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю...
03-09-2019, 15:44  >>> 
Біля кордону зі Словаччиною прикордонники затримали 24 нелегали з Азії...
03-09-2019, 15:06  >>> 
   АктуальноАктуально
Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки...
29-08-2019, 08:49  >>> 
28-му річницю Незалежності України відзначать маршем “Нескорених”...
22-08-2019, 18:35  >>> 
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
Парламент Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit...
03-09-2019, 08:40  >>> 
Міністр закордонних справ України розповів, про що говорили на зустрічі в "нормандському форматі...
03-09-2019, 07:53  >>> 
Радники глав держав "нормандського формату" завершили переговори — посол...
03-09-2019, 07:52  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нові форми Звіту про контрольовані операції...
02-09-2019, 13:26  >>> 
Гривня не відреагувала на призначення нового прем’єр–міністра...
30-08-2019, 09:51  >>> 
"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки...
29-08-2019, 08:45  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України...
03-09-2019, 18:23  >>> 
Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль...
03-09-2019, 17:22  >>> 
Актуальний податковий календар на вересень 2019 року...
03-09-2019, 17:16  >>> 
   ВладаВлада
"Я, Гончарук Олексій, простий громадянин України", – такими словами майбутній прем'єр-міністр колись представлявся журналістам під час Революції Гідності....
02-09-2019, 08:37  >>> 
Разумков закрив засідання Ради...
30-08-2019, 08:51  >>> 
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ...
30-08-2019, 01:15  >>> 
   КультураКультура
Автори анімаційного серіалу «Книга-мандрівка. Україна» відзняли другий сезон...
30-08-2019, 11:16  >>> 
Львів’ян запрошують на симфонічний арт-концерт «POETY»...
27-08-2019, 18:21  >>> 
Закарпатські митники передали до Києва в архів 249 старовинних листівок...
21-08-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:28 У Львові проводитимуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин
19:27 Цієї неділі у Львові — Lviv Triathlon Cup: на маршруті змагань буде обмежено рух транспорту
19:26 Школа журналістики на Погулянці 15 вересня запрошує на день відкритих дверей
18:23 Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України
18:17 Незабаром у Парку культури відбудеться черговий Lviv BBQ Fest
18:13 Синоптики застерігають: до кінця доби буде гроза, завтра — туман
17:22 Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль
17:20 На вул. Пластовій тривають ремонтні роботи
17:19 Понад 2650 людей зареєструвалось на Молодіжний Форум
17:18 Під час Днів європейської спадщини розкажуть, як розважались львів’яни в часи без інтернету

   Анонси
У День Незалежності в Академії сухопутних військ організують день відкритих дверей...
22-08-2019, 18:37  >>> 
Анонс презентації виставки «ОУН: ідея і чин»...
19-08-2019, 19:19  >>> 
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования