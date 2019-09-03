Стартувала реєстрація на Дні європейської спадщини Суспільство | 02-09-2019, 18:41 0 191 6−8 вересня у Львові вдев’яте відбудуться Дні європейської спадщини. Ідея проекту — показати гостям і мешканцям міста маловідомі об’єкти спадщини або ж такі, що зазвичай закриті для відвідувачів. Участь у заходах є безкоштовною, але потребує попередньої реєстрації.



«Цьогорічна тема Днів — „Мистецтво і розваги львів’ян в часи #безінтернету“. Відповідно, ми охоплюємо доволі широкий проміжок часу — від заснування Львова і аж до 90-х років минулого століття. У відвідувачів буде можливість потрапити на екскурсії за лаштунки цирку й театрів, зокрема — театру Заньковецької, Першого театру і театру „Воскресіння“. Не менш цікавими будуть і лекції: святкування Дня міста в різні епохи, розвиток фотографічного мистецтва, відпочинок львівської інтелігенції та навіть — розваги в часи війни. Загалом, цьогоріч відбудеться 65 подій», — зазначають організатори.



Усі заходи в межах Днів європейської спадщини є безкоштовними і базуються на ініціативі людей, яким небайдужа історія їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів обмежена. Реєстрація (http://lviv.travel/ua/events/dni-evropeiskoyi-spadshchini-2019) триває з 2 вересня до 15:00 год 5 вересня, а також за телефоном 067−37−33−652. Реєстрація онлайн — цілодобова, телефоном — з 10:00 до 16:00 год.



Повна програма Днів європейської спадщини — у вкладеннях.



