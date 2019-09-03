Україна почала осінь із на чверть більшими запасами газу, ніж минулого року Суспільство | 03-09-2019, 07:49 0 110 Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становлять 18,3 мільярда кубометрів - це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.



Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".



Зазначається, що за серпень "Нафтогаз" закачав до сховищ додаткові 2,4 мільярда кубометрів газу.





"Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу", - нагадали у компанії.



Нагадаємо:



Україна з 4 квітня по 25 серпня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах трохи більше ніж удвічі (на 9,5 млрд кубометрів) - до 17,8 мільярдів кубометрів.