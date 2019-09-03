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ООС: 15 ворожих обстрілів, один загиблий
|Суспільство | 03-09-2019, 08:39
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|Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення",- повідомили у штабі.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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