ЩЕ ОДНУ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРУ ЧЕРЕЗ КОРДОН ВИЯВИЛИ ПРАЦІВНИКИ ПУНКТУ ПРОПУСКУ «ПОРУБНЕ» Суспільство | 03-09-2019, 09:32 0 90

На кордоні з ЄС прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками викрили черговий факт незаконного переміщення товарів на понад встановлені законом норми.

Вчора, 2 вересня, по обіді повертаючись із закордону в пункт пропуску «Порубне» в пішому порядку прибула група осіб, з-поміж 25 місцевих мешканців. Ще близько п’ятдесяти осіб очікували перед пунктом пропуску, аби потрапити на територію України.

Зважаючи на те, що особи намагалися порушити чинне законодавство, а саме перемістити незадекларований товар понад встановлену вагу (50 кг) та вартість (50 євро), працівниками пункту пропуску було вжито всіх необхідних заходів для припинення даного правопорушення.

Аби не допустити порушення режиму в пункті пропуску та забезпечити ритмічність його роботи, особи по картці відмови представниками ДФС були повернуті на суміжну сторону.

Однак за невиконання законних вимог представників Держприкордонслужби та порушення режиму в пункті пропуску одну особу притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 185-10 та ст. 202 КУпАП.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

