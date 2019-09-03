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До відповідальності на Львівщині притягнули депутата, який порушив вимоги фінансового контролю
|Суспільство | 03-09-2019, 13:10
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За участі органів прокуратури Львівської області постановою Сокальського районного суду Львівської області депутата Сокальської міської ради визнано винним у вчиненні адмінправопорушень, пов’язаних з корупцією.
Так, згідно з адмінпротоколами, складеними Управлінням захисту економіки у Львівській області, чиновник-підприємець, на підставі угод, укладених з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, начальними закладами тощо, отримував доходи, про які повинен був повідомити НАЗК.
В ході перевірки зафіксовано 14 таких фактів.
Таким чином депутат вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.2 ст.172-6 КУпАП.
За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано стягнення у виді штрафу.
Рішення суду вступило в законну силу.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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