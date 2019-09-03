З початку року великий бізнес Заходу перерахував 6 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів Суспільство | 03-09-2019, 13:15 0 94



З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 6 млрд гривень. До державної скарбниці додатково надійшло 214 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 2,4 млрд гривень.

Зокрема, протягом серпня цього року великими платниками Заходу перераховано 1,3 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 3,3 млрд гривень; податку на прибуток – 1,4 млрд гривень та акцизного податку – 600 млн гривень.

Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства перерахували 975 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 79 млн гривень.



