Закарпаття: податківці забезпечили надходження до бюджету майже 5 млрд грн податків Суспільство | 03-09-2019, 13:16 0 84

За оперативними даними протягом січня-серпня 2019 року в Закарпатській області забезпечено сплату 4 млрд 986 млн 598 тис. грн податкових надходжень до зведеного бюджету. Це на 771 млн 880 тис. грн більше відповідного періоду 2018-го.

Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж восьми місяців поточного року зібрано на 18,3% більше податків, ніж торік за аналогічний період.

Варто зазначити, що надходження до Державного бюджету склало майже 1,9 млрд грн, до місцевих бюджетів – понад 3 млрд грн. Традиційно, найбільшу питому вагу у загальних надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб, з початку року якого до зведеного бюджету надійшло понад 2 млрд грн. При цьому майже вся сума цього податку перерахована до місцевих бюджетів.

Також протягом восьми місяців 2019-го забезпечено сплату майже 659 млн грн податку на додану вартість, податку на прибуток – майже 277 млн грн.

Платники, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів майже 439 млн грн єдиного податку, що на 65,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податківці переконані, що позитивна динаміка бюджетних надходжень обумовлена сумлінним виконанням платниками податків свого конституційного обов’язку перед державою, розвитком електронних сервісів та якісно наданими адміністративними послугами.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

