До уваги платників податків! Суспільство | 03-09-2019, 13:16 0 122



Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що Державною казначейською службою України на виконання пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні”, яка набрала чинності 05.08.2019, здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN.

Рахунки для сплати податків і зборів, відкриті відповідно до вимог стандарту IBAN, вступають в дію з 01.10.2019 року.

Реквізити нових рахунків розміщено на офіційній веб-сторінці Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області (https://lviv.treasury.gov.ua, рубрика реквізити рахунків). На субсайті Головного управління ДПС у Львівській області (http://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki) реквізити рахунків будуть розміщені в другій половині вересня 2019 року.



