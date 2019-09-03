Львівська митниця ДФС від початку року збагатила бюджет країни на 13 мільярдів гривень Суспільство | 03-09-2019, 13:18 0 83



Понад 13 млрд. гривень митних платежів Львівська митниця ДФС скерувала до державного бюджету за останні вісім місяців. Ця сума на 3 млрд. гривень, або ж на 27 % перевищує показники за аналогічний період минулого року (10,4 млрд. грн.).

Індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Держбюджету України за січень – серпень 2019 року митниця виконала на 102,9%.

У липні – серпні поточного року Львівська митниця ДФС скерувала до бюджету 3 262 млн. грн. митних платежів, що на 5,8%, або на 179 млн. гривень більше, ніж за той же період 2018 року (3,083 млн. грн.).

У серпні цього року середньоденні надходження митних платежів до Державного бюджету складають 72,4 млн. грн. Найбільше перераховано коштів за митне оформлення легкових автомобілів (їх частка у загальних надходженнях податків становить 8,3%); машин для автоматичної обробки інформації та їх блоків (2,3%), продуктів для відгодівлі тварин (2,8%).

