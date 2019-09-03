Біля кордону зі Словаччиною прикордонники затримали 24 нелегали з Азії Суспільство | 03-09-2019, 15:06 0 75

ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=CgfCFOsYyN0&feature=youtu.be





Велику групу нелегальних мігрантів, яких намагалися поза пунктами пропуску переправити до Словаччини, затримали прикордонники Чопського загону на Закарпатті.



Сьогодні, о сьомій ранку, неподалік населеного пункту Великий Березний прикордонний наряд виявив 10 іноземців азіатської зовнішності, які переховувалися у лісі.



Правопорушників затримали і доповіли у відділ прикордонної служби. Група реагування, що висунулася на допомогу нарядові з підрозділу, затримала іншу частину іноземців. Ще 14 азіатів перебували неподалік від місця виявлення попередніх десяти. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.



Під час затримання троє супроводжуючих незаконних мігрантів осіб не виконали законних вимог прикордонного наряду та разом з окремими «мандрівниками» намагалися чинити спротив і здійснювали провокативні дії. У такий спосіб вони спробували перешкодити діям прикордонників із затримання правопорушників. Аби не допустити незаконних дій прикордонники застосували зброю.



Наразі тривають пошукові заходи. Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон.