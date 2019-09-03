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Держприкордонслужба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю
|Суспільство | 03-09-2019, 15:44
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Державна прикордонна служба України продовжує вживати заходи, спрямовані на боротьбу з незаконним переміщенням зброї чи інших заборонених предметів через державний кордон.
Такі заходи проводяться на всіх ділянках кордону, в тому числі й на кордоні з Білоруссю.
Зокрема на українсько-білоруському кордоні прикордонники не фіксують збільшення кількості спроб незаконного переміщення зброї.
Усього з початку 2019 року на кордоні з Республікою Білорусь прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, що на понад 40% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 20 одиниць виявленої зброї намагалися провезти саме в Україну.
Також зазначимо, що серед виявленого лише 1 одиниця вогнепальної зброї, решта – мисливська, газова, пневматична, холодна та електрошокова зброя.
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