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Протягом місяця на «зеленій» ділянці прикордонники затримали 273 ящики сигарет, половина з них на кордоні з Румунією
|Суспільство | 03-09-2019, 16:54
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Про відчутну стабілізацію на західній ділянці кордону йшлося сьогодні на відеоселекторній нараді, що проходила в Адміністрації ДПСУ за участю керівництва відомства з органами охорони державного кордону.
Зокрема наголошувалося, що така ситуація склалася завдяки ефективному застосуванню резервів Держприкордонслужби, зокрема й курсантів академії прикордонного відомства.
Водночас, як зазначалося, протягом останнього місяця продовжувалися неодноразові спроби переміщення через кордон контрабандних тютюнових виробів.
В пунктах пропуску майже в 30 випадках виявлено та вилучено 98 ящиків сигарет, тоді як в липні – 59.
Крім того, на «зеленому» кордоні прикордонниками не допущено переміщення 273 ящиків сигарет, з них половина - на кордоні з Румунією. Це зменшення у 3 рази порівняно з попереднім місяцем (липень – 861 ящик).
Також наголошувалося про зменшення суми оцінки виявлених товарів майже на 40%. Якщо у липні товарів було затримано на 20,8 млн грн, то у серпні на 12,6 млн грн.
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