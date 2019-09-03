Протягом місяця на «зеленій» ділянці прикордонники затримали 273 ящики сигарет, половина з них на кордоні з Румунією Суспільство | 03-09-2019, 16:54 0 71





Про відчутну стабілізацію на західній ділянці кордону йшлося сьогодні на відеоселекторній нараді, що проходила в Адміністрації ДПСУ за участю керівництва відомства з органами охорони державного кордону.



Зокрема наголошувалося, що така ситуація склалася завдяки ефективному застосуванню резервів Держприкордонслужби, зокрема й курсантів академії прикордонного відомства.



Водночас, як зазначалося, протягом останнього місяця продовжувалися неодноразові спроби переміщення через кордон контрабандних тютюнових виробів.



В пунктах пропуску майже в 30 випадках виявлено та вилучено 98 ящиків сигарет, тоді як в липні – 59.



Крім того, на «зеленому» кордоні прикордонниками не допущено переміщення 273 ящиків сигарет, з них половина - на кордоні з Румунією. Це зменшення у 3 рази порівняно з попереднім місяцем (липень – 861 ящик).



Також наголошувалося про зменшення суми оцінки виявлених товарів майже на 40%. Якщо у липні товарів було затримано на 20,8 млн грн, то у серпні на 12,6 млн грн.















