Протягом місяця на «зеленій» ділянці прикордонники затримали 273 ящики сигарет, половина з них на кордоні з Румунією...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 03/09/2019 У Львові проводитимуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин...>> Цієї неділі у Львові — Lviv Triathlon Cup: на маршруті змагань буде обмежено рух транспорту...>> Школа журналістики на Погулянці 15 вересня запрошує на день відкритих дверей...>> Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України...>> Незабаром у Парку культури відбудеться черговий Lviv BBQ Fest...>> Синоптики застерігають: до кінця доби буде гроза, завтра — туман...>> Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль...>> На вул. Пластовій тривають ремонтні роботи...>> Понад 2650 людей зареєструвалось на Молодіжний Форум...>> Під час Днів європейської спадщини розкажуть, як розважались львів’яни в часи без інтернету...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство через необережність червоноградцю загрожує до 5 позбавлення волі...
03-09-2019, 13:11  >>> 
Зловмисника, який здійснив незаконну порубку у заповіднику, засудили...
02-09-2019, 10:22  >>> 
У Стрию судять чоловіка, який вчинив розбій та чинив опір правоохоронцям...
30-08-2019, 13:39  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Протягом місяця на «зеленій» ділянці прикордонники затримали 273 ящики сигарет, половина з них на кордоні з Румунією

Суспільство | 03-09-2019, 16:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    



Про відчутну стабілізацію на західній ділянці кордону йшлося сьогодні на відеоселекторній нараді, що проходила в Адміністрації ДПСУ за участю керівництва відомства з органами охорони державного кордону.

Зокрема наголошувалося, що така ситуація склалася завдяки ефективному застосуванню резервів Держприкордонслужби, зокрема й курсантів академії прикордонного відомства.

Водночас, як зазначалося, протягом останнього місяця продовжувалися неодноразові спроби переміщення через кордон контрабандних тютюнових виробів.

В пунктах пропуску майже в 30 випадках виявлено та вилучено 98 ящиків сигарет, тоді як в липні – 59.

Крім того, на «зеленому» кордоні прикордонниками не допущено переміщення 273 ящиків сигарет, з них половина - на кордоні з Румунією. Це зменшення у 3 рази порівняно з попереднім місяцем (липень – 861 ящик).

Також наголошувалося про зменшення суми оцінки виявлених товарів майже на 40%. Якщо у липні товарів було затримано на 20,8 млн грн, то у серпні на 12,6 млн грн.
   Новини по темі: Суспільство
Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України...
03-09-2019, 18:23  >>> 
Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль...
03-09-2019, 17:22  >>> 
Актуальний податковий календар на вересень 2019 року...
03-09-2019, 17:16  >>> 
На кордоні пропуск осіб зріс на 6%, а транспорту – на 7%...
03-09-2019, 16:57  >>> 
Протягом місяця на «зеленій» ділянці прикордонники затримали 273 ящики сигарет, половина з них на кордоні з Румунією...
03-09-2019, 16:54  >>> 
Держприкордонслужба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю...
03-09-2019, 15:44  >>> 
Біля кордону зі Словаччиною прикордонники затримали 24 нелегали з Азії...
03-09-2019, 15:06  >>> 
   АктуальноАктуально
Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки...
29-08-2019, 08:49  >>> 
28-му річницю Незалежності України відзначать маршем “Нескорених”...
22-08-2019, 18:35  >>> 
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
Парламент Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit...
03-09-2019, 08:40  >>> 
Міністр закордонних справ України розповів, про що говорили на зустрічі в "нормандському форматі...
03-09-2019, 07:53  >>> 
Радники глав держав "нормандського формату" завершили переговори — посол...
03-09-2019, 07:52  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нові форми Звіту про контрольовані операції...
02-09-2019, 13:26  >>> 
Гривня не відреагувала на призначення нового прем’єр–міністра...
30-08-2019, 09:51  >>> 
"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки...
29-08-2019, 08:45  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України...
03-09-2019, 18:23  >>> 
Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль...
03-09-2019, 17:22  >>> 
Актуальний податковий календар на вересень 2019 року...
03-09-2019, 17:16  >>> 
   ВладаВлада
"Я, Гончарук Олексій, простий громадянин України", – такими словами майбутній прем'єр-міністр колись представлявся журналістам під час Революції Гідності....
02-09-2019, 08:37  >>> 
Разумков закрив засідання Ради...
30-08-2019, 08:51  >>> 
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ...
30-08-2019, 01:15  >>> 
   КультураКультура
Автори анімаційного серіалу «Книга-мандрівка. Україна» відзняли другий сезон...
30-08-2019, 11:16  >>> 
Львів’ян запрошують на симфонічний арт-концерт «POETY»...
27-08-2019, 18:21  >>> 
Закарпатські митники передали до Києва в архів 249 старовинних листівок...
21-08-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:28 У Львові проводитимуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин
19:27 Цієї неділі у Львові — Lviv Triathlon Cup: на маршруті змагань буде обмежено рух транспорту
19:26 Школа журналістики на Погулянці 15 вересня запрошує на день відкритих дверей
18:23 Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України
18:17 Незабаром у Парку культури відбудеться черговий Lviv BBQ Fest
18:13 Синоптики застерігають: до кінця доби буде гроза, завтра — туман
17:22 Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль
17:20 На вул. Пластовій тривають ремонтні роботи
17:19 Понад 2650 людей зареєструвалось на Молодіжний Форум
17:18 Під час Днів європейської спадщини розкажуть, як розважались львів’яни в часи без інтернету

   Анонси
У День Незалежності в Академії сухопутних військ організують день відкритих дверей...
22-08-2019, 18:37  >>> 
Анонс презентації виставки «ОУН: ідея і чин»...
19-08-2019, 19:19  >>> 
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования