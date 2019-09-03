На кордоні пропуск осіб зріс на 6%, а транспорту – на 7% Суспільство | 03-09-2019, 16:57 0 68

Такі дані були озвучені сьогодні, 3 вересня, в Адміністрації Держприкордонслужби під час відеоселекторної наради за участі керівництва служби та прикордонних загонів.



На нараді підбили підсумки оперативно-службової діяльності за минулий місяць.



Зокрема зазначалося, що традиційно серпень – це пік туристичного сезону. Порівняно з липнем пропуск осіб зріс на 6% (серпень – 11,3 млн, липень – 10,7 млн), транспорту – на 7% (серпень – 1,8 млн, липень – 1,7 млн).



Крім того, у ході заходів прикордонного контролю виявлено 162 підроблених та 4 чужих документи, виконано понад 11 тисяч доручень державних органів.



Також у цей період спостерігалося зростання кількості реалізованих інформацій Інтерполу. Усього в серпні виконано більше 400 спрацювань, що на 23% більше ніж у липні (335). Всього за цією базою даних виявлено 170 осіб, яких розшукували правоохоронні органи різних країн, близько 250 паспортних документів та 4 викрадених автомобілі.



Упродовж серпня співробітники Держприкордонслужби завадили 4,1 тис. адміністративним правопорушенням, а також на правопорушників накладено штрафів на 8,4 млн гривень.













