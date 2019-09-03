Пункт пропуску «Краковець - Корчова» серед лідерів: його перетнув кожен четвертий автомобіль Суспільство | 03-09-2019, 17:22 0 107

Львівська митниця ДФС згідно з останніми підрахунками впродовж серпня щоденно оформляла по 1,5 тис. митних декларацій. В той же час автомобільні пункти пропуску щодобово перетинали 11 тис. транспортних засобів, 15 тис. тонн вантажів та майже 53 тис. громадян.



Загалом, на Львівщині за минулий місяць пункти пропуску перетнули понад 345 тис. транспортних засобів. З них – більше 300 тис. легкових авто, 11,5 тис. автобусів та 33,6 тис. вантажівок. Порівнюючи з липнем 2019 р. кількість легкових авто та автобусів збільшилась на майже 5%, однак вантажних ‒ зменшилась на 2%.



Найбільше транспортних засобів перетнуло кордон у пункті пропуску «Краковець – Корчова» – 93 920 тис., що становить четверту частину від загальної кількості.



Варто додати, що з початку року українсько-польський кордон в межах Львівщини перетнуло майже 2,5 млн. транспортних засобів.

