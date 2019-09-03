Засади партнерства у пунктах пропуску через державний кордон України Суспільство | 03-09-2019, 18:23 0 85

Фахівці Закарпатської митниці ДФС підготували для громадян рекомендації щодо їх прав та обов’язків під час перетину кордону України в пунктах пропуску. Крім того, у рекомендаціях зазначаються обов’язки та права митників у пунктах пропуску.

Рекомендації будуть розміщені на сайті Територіальних органів ДФС у Закарпатській області, на сторінці ДФС у Закарпатській області у Facebook та інформаційних стендах в пунктах пропуску.

Відтак працівники митниці переконані, що передумовою реального правового порядку, визначеного Конституцією України, є знання та розуміння законів, правильне застосування нормативних актів, як громадянами, так і митниками.

Нікому не подобається беззаконня, хаос та безладдя. Саме для цього державними законами та підзаконними актами встановлюється система правового регулювання тих чи інших суспільних відносин. Не є винятком і правовідносини пов’язані з перетином кордону.

Кожна людина з народження має базові права та обов’язки. Професійна діяльність у будь-якій сфері розширює це коло. Проте добробут суспільства прямо залежить від того, як відповідально кожен з нас ставиться до їх реалізації.

У відомстві вважають, що підготовані рекомендації сприятимуть порозумінню між тими, хто перетинає митний кордон, і тими, хто здійснює контрольні функції, захищає економічну безпеку, бореться з контрабандою зброї, наркотичних засобів. Крім того, головне – дотримання рекомендацій суттєво вплине на швидкість процедури перетину кордону.

Завантажити рекомендації можна ТУТ.

ДФС у Закарпатській області

