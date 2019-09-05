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НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВКОТРЕ ПОЗБАВИЛИ КОНТРАБАНДИСТІВ ЇХНЬОГО ТЮТЮНУ
|Суспільство | 04-09-2019, 09:10
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За минулу добу, у двох випадках, прикордонники Чернівецького загону позбавили пачкарів товару на майже 475 тисяч гривень.
Вчора, 3 вересня, прикордонний наряд відділення «Фальків» за кілька сотень метрів від кордону з Румунією виявив схованку з тютюновими виробами.
Ящики, в яких знаходилося майже 6 тисяч пачок сигарет, контрабандисти приховали у чагарнику з метою подальшого незаконного переправлення до країн ЄС. Незабаром за 300 метрів від місця ймовірного накопичення контрафактної продукції прикордонники помітили групу осіб. Мабуть, бажання у чоловіків поспілкуватися з прикордонниками не було, адже з появою останніх молодики вдалися до втечі. Не зупинили втікачів й попереджувальні постріли у повітря, які здійснили прикордонники під час переслідування.
Іншу спробу перемістити сигарети до Румунії, цього ж дня, локалізували прикордонники відділення «Красноїльськ» спільно з офіцерами оперативних підрозділів Західного регіонального управління при відпрацюванні випереджувальної інформації. Зупиняти протиправну діяльність правоохоронцям довелося з пострілами. Група осіб, що намагалася перемістити сигарети до Румунії, побачивши охоронців кордону, залишила майже 10 тисяч пачок сигарет різних марок та вдалася до втечі в тил України.
В обох випадках пошукові заходи тривають.
Виявлений товар в найближчий час буде переданий працівникам фіскальної служби.
співробітників Західного регіонального управління прикордонниками відділу «Красноїльськ»
Спроби переправити підакцизний тютюн продовж
Майже 16 тис пачок
віпс «Красноїльськ»
впс «Красноїльськ»
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