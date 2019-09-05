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Війна на Донбасі: четверо поранених та 10 обстрілів
|Суспільство | 04-09-2019, 09:14
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|Джерело: повідомлення Штабу ООС станом на 7 годину ранку.
Протягом 3 вересня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого поранено четверо українських військових.
Деталі: Згідно з повідомленням, противник обстрілював позиції українських підрозділів із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Обстріли велись поблизу Новогнатівки, Водяного, Новотроїцького, Гнутово, Троїцького, Кримського та Попасної.
Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.
Нагадуємо:
2 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.
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