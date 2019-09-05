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Зайцеву і Дронова етапували в різні області за ДТП у Харкові
|Суспільство | 04-09-2019, 09:17
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|Джерело: "МедіаПорт"
Засуджена до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській у Харкові Олена Зайцева відбуватиме покарання у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області.
Речниця Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дар'я Мартинова повідомила, що Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покрова (раніше м. Орджонікідзе).
"Покровський виправний центр 79"
Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині. Його туди етапували 28 серпня.
Деталі: Рішення про етапування приймає Державна кримінально-виконавча служба України.
Що цьому передувало: 14 серпня Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Геннадія Дронова і Олени Зайцевої.
Вирок Київського райсуду Харкова, який засудив їх до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, набув сили.
Також засуджені мають порівну відшкодувати шкоду потерпілим – загалом це понад 7 млн грн.
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