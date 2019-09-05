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Закарпатські митники виявили 229 товарів торгової марки «Apple»

Суспільство | 04-09-2019, 10:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
Закарпатські митники виявили 229 товарів торгової марки «Apple»

На митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення товарів, які перевищують неоподатковану норму та є обмеженими для переміщення через митний кордон України.
На митний пост «Ужгород» заїхав автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» з українською реєстрацією. Співвітчизник повертався з Чехії, де перебував у приватних справах.
Формою проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.
В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина працівники митниці виявили 34 ноутбуки торгівельної марки «Apple» моделі «MacBook», 80 навушників торгівельної марки «Apple» моделі «AirPods», 10 смарт годинників торгівельної марки «Apple» моделі «Watch Series 4», 105 мобільних телефонів торгівельної марки «Apple» моделей «Iphone X», «Iphone XR», «Iphone XS», «Iphone XSmax», «Iphone 8», «Iphone 6s». Виявлений товар знаходився в багажному відсіку транспортного засобу серед особистих речей. Доступ до нього нічим не утруднювався.
Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю, тобто у громадянина під час митного контролю виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України та є обмеженим до переміщення.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, товари вилучено до рішення суду. Вартість товарів встановлюється.
ДФС у Закарпатській області
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