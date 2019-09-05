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Жінку, яка незаконно вирощувала снотворний мак, засудили
|Суспільство | 04-09-2019, 14:25
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За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, 16.08.2019 Дрогобицьким міськрайонним судом затверджено угоду про визнання винуватості стосовно 77-річної мешканки району, яка обвинувачувалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 КК України (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п’ятисот і більше рослин).
Встановлено, що цьогоріч у березні жінка незаконно засіяла на своїй земельній ділянці, відведеній для особистого селянського господарства, майже 1,5 тис рослин снотворного маку.
Так, вироком суду від 16.08.2019, вказану особу визнано винною та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з випробуванням на підставі ст.75 КК України.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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