Майже 10,5 млрд грн надійшло до державного бюджету за вісім місяців 2019 року від платників податків Львівщини Суспільство | 04-09-2019, 14:28 0 83

Платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України в серпні 2019 року 1 863,0 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з серпнем 2018 року це на 510,9 млн. грн., або на 37,8 відс. більше. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.

Бюджетоформуючими податками у доходах до державної казни у серпні поточного року були податок на додану вартість (500,5 млн. грн. з часткою у загальних надходженнях 26,9 відс.), податок на прибуток підприємств (495,8 млн. грн., або 26,6 відс. у загальних надходженнях до державного бюджету), податок на доходи фізичних осіб (242,9 млн. грн., 13 відс. відповідно), рентні платежі (136,1 млн. грн., 7,3 відсотка).

Крім цього, у серпні до державного бюджету від Львівщини надійшло 75,4 млн. грн. військового збору.

У січні-серпні 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків на Львівщині сплачено 10 466,3 млн. грн. податків та зборів. Це на 1 651,1 млн. грн., або на 18,7 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року.

Фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вісім місяців 2019 року становили 8 404,5 млн. грн., що на 1 462,7 млн. грн., або на 21,1 відс. більше, ніж у січні-серпні 2018 року.

