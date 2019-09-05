Великомостівська ОТГ залучає молодь до розвитку громади Суспільство | 04-09-2019, 14:29 0 99



Для того, щоби залучити молодь до життя громади, Великомостівська ОТГ проводить конкурс на найкреативнішу ідею для розвитку активної молоді. Переможця очікує приз, а сам він стане відомим уже незабаром. Адже конкурс закінчується 8 вересня.

Як розповіла спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Великомостівської ОТГ Ірина Петрук, ідея молодіжного конкурсу визріла у середовищі самої молоді.

«У нашій громаді є багато прогресивних і активних молодих людей, але зараз людей, які проявляють ініціативу, трохи мало. А нам би хотілося, щоби таких ініціатив було набагато більше. Також хотілося би об’єднати молодь і залучити її до громадського життя нашої громади. Молоді люди, щоби активізувати собі подібних, інших молодих людей запропонували провести конкурс. Його ідея полягає у тому, щоби молоді люди подавали свої мініпроєкти чи ідеї для того, щоби впроваджувати їх у нашій громаді. Причому ці ідеї мають реалізовуватися самими молодими людьми. Зараз ми збираємо заяви, ідеї, а після 8 числа виставимо їх на голосування і сама молодь обере той проект, який вона буде реалізовувати», -- сказала Ірина Петрук.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

