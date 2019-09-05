Головне управління ДПС у Закарпатській області розпочало діяльність Суспільство | 04-09-2019, 15:21 0 83

У зв'язку із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р «Питання Державної податкової служби», наказом Головного управління ДПС у Закарпатській області №10 із 3 вересня 2019 року Головне управління ДПС у Закарпатській області розпочало виконання функцій і повноважень Головного управління ДФС у Закарпатській області, що припиняє свою діяльність.

Головне управління ДПС в Закарпатській області реалізовуватиме державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

Відділ комунікації

ГУ ДПС у Закарпатській області