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Головне управління ДПС у Закарпатській області розпочало діяльність
|Суспільство | 04-09-2019, 15:21
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У зв'язку із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р «Питання Державної податкової служби», наказом Головного управління ДПС у Закарпатській області №10 із 3 вересня 2019 року Головне управління ДПС у Закарпатській області розпочало виконання функцій і повноважень Головного управління ДФС у Закарпатській області, що припиняє свою діяльність.
Головне управління ДПС в Закарпатській області реалізовуватиме державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.
Відділ комунікації
ГУ ДПС у Закарпатській області
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