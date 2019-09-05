Хочете перейти на спрощену систему оподаткування з четвертого кварталу? Суспільство | 04-09-2019, 15:22 0 92

Подайте заяву не пізніше 13 вересня 2019 року



Якщо суб’єкт господарювання хоче здійснити перехід на спрощену систему оподаткування з IV кварталу 2019 року, то йому необхідно не пізніше 13 вересня подати відповідну заяву.

Суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Для цього, платнику необхідно не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації подати відповідну заяву.

Форма та порядок надання заяви затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 №1675. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, визначеною наказом №1675.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.



