Майже 975 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до міського бюджету Суспільство | 04-09-2019, 15:23 0 96



За вісім місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 975 млн гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 79 мільйонів гривень. У серпні до міської скарбниці надійшло 168 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 690 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 152 млн грн податку на прибуток підприємств, 47 млн грн земельного податку, 53 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -13 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води –14 млн гривень.









