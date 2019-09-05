Щодо включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій Суспільство | 04-09-2019, 17:52 0 87

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням численних запитів щодо включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), які перебували у Реєстрі на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 652), проте у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), не привели свої установчі документи у відповідність Із вимогами, встановленими підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, повідомляє таке.

Пунктом 18 розділу І Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу стосовно умов за яких підприємство, установа, організація є неприбутковою організацією для цілей оподаткування податком на прибуток та, відповідно, не є платником податку на прибуток підприємств.

Зазначені норми були роз’яснені Міністерством фінансів України листом від 17.05.2019 № 11210-09-5/13010, який надісланий для використання в роботі ГУ ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби листом ДФС від 27.05.2019 № 16693/7/99-99-12-02-04.

Враховуючи викладене, недержавні пенсійні фонди, включені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, які у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, не привели свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, можуть бути включенні до Реєстру протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви за формою 1-РН та документів, що додаються до неї у разі їх відповідності вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Детальна інформація викладена у листі ДФС України від 23.08.2019 № 27471/7/99-99-12-02-04-17, ознайомитися можна за посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/390416.html.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

