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СБУ підозрює "Мотор Січ" у підготовці диверсії і постачанні продукції в РФ
|Суспільство | 05-09-2019, 08:35
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|Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ".
Дослівно у відповіді СБУ на запит: "Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 статті 14 статті, статті 113 та частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії – дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ "Мотор Січ" допомоги Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання".
Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми кримінально-процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.
Нагадаємо:
У липні Служба безпеки заявила, що припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".
Раніше СБУ розкриласхему постачання готівки бойовикам ДНР.
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