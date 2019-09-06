Закарпатські контрабандисти під час втечі від прикордонників «загубили» сигарети Суспільство | 05-09-2019, 12:57 0 102

Прикордонники Мукачівського загону припинили ще одну спробу переміщення через українсько-румунський кордон контрабандних сигарет.



Учора прикордонний наряд відділення «Тячів», реалізовуючи оперативну інформацію, виявив групу невідомих з пакунками на плечах. Вони прямували у бік сусідньої країни. Військовослужбовці відразу розпочали заходи із затримання правопорушників. Під час переслідування довелось здійснити попереджувальний постріл вгору, проте це не зупинило контрабандистів. Однак група пачкарів під час втечі була змушена покинути свій товар. На місці виявлено 15 пакунків із куривом, яке правопорушники планували переправити до Румунії через річкову ділянку кордону.



Покинуті правопорушниками понад 8 тисяч пачок сигарет доставлено до підрозділу охорони кордону та найближчим часом буде передано компетентним органам. Наразі тривають заходи із пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.







