У Львівській області судитимуть самбірчанина за незаконний видобуток гравію Суспільство | 05-09-2019, 12:59 0 88





За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування на Львівщині корисних копалин загальнодержавного значення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.240 КК України.



Досудовим розслідуванням встановлено, що 25-річний мешканець Самбірщини, без спеціального дозволу на користування надрами, здійснив забір та завантаження на автомобіль 5 м куб піщано-гравійної сировини (гравію).



Злочин чоловік вчинив 20.08.2019 на заплаві в русло ріки Бистриця біля с.Винники, що на території Урізької сільської ради Дрогобицького району Львівської області.



Таким чином зловмисник завдав шкоди державі у розмірі більше 3,5 тис грн.



Затримали лиходія працівники Управління захисту економіки у Львівській області того ж дня.



Обвинувальний акт щодо винної особи та угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним, скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.











Пресслужба прокуратури Львівської області



