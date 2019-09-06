За фактом потрійної ДТП за участі автобуса та авто на іноземній реєстрації, відкрито кримінальне провадження на Львівщині Суспільство | 05-09-2019, 12:59 0 92







Учора, 4 вересня 2019 року, близько 20:55 год, на трасі «Київ-Чоп» у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області відбулося зіткнення автобуса «Neoplan» із автомобілем марки «Mercedes-Benz Vito 115 CDI» на іноземній реєстрації, який у свою чергу зіткнувся із ще однією автівкою – «Volkswagen Jetta».



Внаслідок цієї потрійної ДТП 31-річний водій «Mercedes-Benz Vito 115 CDI», громадянин Республіки Німеччина, від отриманих травм помер на місці інциденту, а тринадцять пасажирів автобуса із різними тілесними ушкодженнями доставлені у медичні заклади м.Львова.



За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



У разі встановлення винуватця ДТП, йому може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.



Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснюватиме обласна прокуратура.



На даний час у кримінальному провадженні призначаються відповідні автотехнічні експертизи з метою встановлення причин та обставин ДТП.



Водночас, транспортні засоби вилучено та поміщено на арешт-майданчик.







Пресслужба прокуратури Львівської області



