Закарпатські митники не дали іноземцю вивезти партію цигарок до ЄС Суспільство | 05-09-2019, 13:02 0 100

Сьогодні, 5 вересня 2019 року, на митному посту «Вилок» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне вивезення тютюнових виробів.

В напрямку «виїзд з України» в’їхав легковий автомобіль «Rover 75», з іноземною реєстрацією, під керуванням громадянина Польщі.

Обравши для проходження митного контролю «Зелений коридор», при усному опитуванні іноземець повідомив, що нічого забороненого до вивезення з митної території України та прихованого від митного контролю не перевозить.

Відтак, врахувавши поведінку водія та провівши аналіз перетину ним кордону, в результаті здійснення митного контролю, у спеціально обладнаних тайниках, які були облаштовані з використанням конструктивних порожнин транспортного засобу, виявлено 320 пачок тютюнових виробів прихованих від митного контролю, торгової марки «Compliment» без акцизних марок України.

Таким чином, громадянин Польщі намагався перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю та використанням спеціальних сховищ. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вживаються заходи з фіксування правопорушення та складання відповідного протоколу.

ДФС у Закарпатській області

