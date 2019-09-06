До місцевих скарбниць Львівщини у січні-серпні 2019 року надійшло понад 9 млрд грн податків та зборів Суспільство | 05-09-2019, 13:03 0 88

Платники податків Львівщини сплатили у серпні 2019 року до місцевих бюджетів 1 275,0 млн. грн. Порівнюючи з серпнем 2018 року надходження зросли на 220,6 млн. грн., або на 20,9 відсотка. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.

Протягом січня-серпня 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 9098,6 млн. грн. податкових платежів. Такі надходження зросли на 1 540,0 млн. грн., або на 20,4 відс. проти цього ж показника торік.

Слід відзначити, що бюджетоутворюючим у складі податкових доходів місцевих бюджетів Львівщини є податок на доходи фізичних осіб з його часткою майже 64 відсотки. Так, надходження цього податку у січні-серпні 2019 року становили 5 821,8 млн. грн., що на 981,9 млн. грн., або на 20,3 відс. більше, ніж у минулому році за той самий період.

Надходження плати за землю у січні-серпні 2019 року склали 772,1 млн. грн. Порівнюючи з відповідним періодом 2018 року це на 28,1 млн. грн., або на 4,6 відс. більше.

Надходження єдиного податку за вісім місяців 2019 року склали 1 574,3 млн. грн. Це на 27,3 відс., або на 337,1 млн. грн. більше минулорічних надходжень за той самий період.

Значно зросли надходження податку на нерухоме майно. Так, за вісім місяців 2019 року надійшло 220,2 млн. грн. цього податку. Це порівнюючи з січнем-серпнем 2018 року на 34,1 млн. грн., або на 18,3 відс. більше.

