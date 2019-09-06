В Україну зі США та Канади надіслали холодну зброю: митники вилучили ножі Суспільство | 05-09-2019, 13:06 0 128

Працівники Львівської митниці ДФС під час митного огляду міжнародних поштових відправлень виявили холодну зброю.

Як з’ясувалося, в Україну надійшли посилки з Іспанії, США та Канади. Згідно з деклараціями, їх мали отримати мешканці Запоріжжя, Тернополя, Львова та Закарпаття. Під час перевірки серед особистих речей митники виявили 4 ножі у чохлах з маркуванням. Згідно з висновками експертів всі вони належать до категорії клинкової холодної зброї. Зокрема один кинджал виготовлений промисловим способом за зразком мисливських кинджалів, другий ніж з маркуванням MOSSYOAK є мисливським, ще один ніж, схожий на мисливський, був виготовлений кустарним способом.

В усіх випадках відправники порушили порядок пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів заборонених до такого пересилання. Їх дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 473 Митного кодексу України. Зброю вилучено. Справи скерують до суду.

