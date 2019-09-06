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НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА
|Суспільство | 05-09-2019, 13:13
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Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон завадили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами в пункті пропуску «Дякове» .
Потай провезти тютюнові вироби спробував 59-річний громадянин Польщі, який прибув в пункт пропуску автомобілем марки «Ровер». Під час прикордонно-митного огляду автівки іноземця, правоохоронці виявили запаковані тютюновими виробами сховки. Чоловік спробував приховати у конструктивних порожнинах розташованих між передніми сидіннями та у панелі приладів 320 пачок сигарет різних марок.
Наразі і сигарети і авто в іноземця вилучили.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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