НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА Суспільство | 05-09-2019, 13:13 0 99



Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон завадили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами в пункті пропуску «Дякове» .

Потай провезти тютюнові вироби спробував 59-річний громадянин Польщі, який прибув в пункт пропуску автомобілем марки «Ровер». Під час прикордонно-митного огляду автівки іноземця, правоохоронці виявили запаковані тютюновими виробами сховки. Чоловік спробував приховати у конструктивних порожнинах розташованих між передніми сидіннями та у панелі приладів 320 пачок сигарет різних марок.

Наразі і сигарети і авто в іноземця вилучили.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

