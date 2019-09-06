ЦНАП Ходорівської ОТГ за місяць надає понад 1000 послуг Суспільство | 05-09-2019, 14:35 0 96



Центр надання адміністративних послуг найбільшої на Львівщині Ходорівської об’єднаної територіальної громади у серпні цього року надав 1054 послуги. За словами начальника ЦНАПу Тараса Волошина, насправді відвідувачів у його закладі у серпні було значно більше. Позаяк частина із них прийшла, щоби отримати консультацію.

«По переліку ЦНАП надає 99 послуг, – говорить Тарас Волошин. – Щодо закордонних паспортів, то минулого місяця ми видали 126 звичайних і 12 термінових. Також видали 66 звичайних і 15 термінових ID-карток. Видача паспортів та ID-карток – це хороша послуга, яка приносить прибуток у міський бюджет».

Як розповідає начальник Ходорівського ЦНАПу, його заклад обслуговує не лише мешканців Ходорівської громади, а й сусідньої Новострілищанської, Жидачева та сіл, що поки що не увійшли у жодну громаду.

ЦНАП Ходорівської ОТГ також постійно працює над покращення якості обслуговування населення. Так, невдовзі для старост цієї великої громади створять віддалені робочі місця, тож вони також зможуть надавати послуги населенню. Наразі ж старости допомагають адміністратору ЦНАПу по субсидіях та надають послуги в частині довідок.

Окрім того, при ЦНАПі зараз відкрився кіоск супутніх послуг, тут встановили і термінали, тож розрахуватися за послуги можна на місці.

«Можна сміливо констатувати, що ЦНАП у нашій громаді досить популярний. У нас постійно збільшується кількість послуг і кількість відвідувачів. І приємно, що більшість із них задоволені якістю надання послуг», – зазначив Тарас Волошин.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

