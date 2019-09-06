|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Допомога закарпатців українській армії за 8 місяців 2019-го – понад 192 млн гривень
|Суспільство | 05-09-2019, 14:36
| 0 99
|
На допомогу українській армії протягом січня-серпня 2019 року закарпатці з отриманих доходів перерахували 192,2 млн грн військового збору.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження цього патріотичного платежу склали на 24,5 млн грн більше. Зокрема, лише у серпні поточного року сплата військового збору в області склала 22,7 млн грн.
У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області зауважують стабільну динаміку надходжень податку на підтримку армії України від представників усіх сфер економіки регіону. За словами фахівців податкових органів, систематична сплата військового збору в краї свідчить про ефективність заходів з детінізації доходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати. Безперечно, важливим фактором є також сумління і патріотизм платників податків, які відповідально ставляться до виконання свого конституційного обов’язку з наповнення бюджету.
Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
|
|