Допомога закарпатців українській армії за 8 місяців 2019-го – понад 192 млн гривень Суспільство | 05-09-2019, 14:36 0 99

На допомогу українській армії протягом січня-серпня 2019 року закарпатці з отриманих доходів перерахували 192,2 млн грн військового збору.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження цього патріотичного платежу склали на 24,5 млн грн більше. Зокрема, лише у серпні поточного року сплата військового збору в області склала 22,7 млн грн.

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області зауважують стабільну динаміку надходжень податку на підтримку армії України від представників усіх сфер економіки регіону. За словами фахівців податкових органів, систематична сплата військового збору в краї свідчить про ефективність заходів з детінізації доходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати. Безперечно, важливим фактором є також сумління і патріотизм платників податків, які відповідально ставляться до виконання свого конституційного обов’язку з наповнення бюджету.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

