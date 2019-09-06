За фактом посягання на життя поліцейського з Львівщини та утечі з колонії двом фігурантам оголосили підозру Суспільство | 05-09-2019, 21:49 0 134







Учора, 04.09.2019, близько 19:00 год, 31-річний поліцейський-водій Жидачівського відділу поліції, повертаючись зі служби додому, помітив біля мосту через р.Стрий (неподалік с. Межиріччя, Жидачівського району) двох чоловіків, які за орієнтуванням були схожими на утікачів з Миколаївської виправної колонії №50.



Правоохоронець викликав підмогу, а сам, підійшовши до вказаних осіб та представившись працівником правоохоронного органу, запропонував пройти до відділку.



Проте, чоловіки відмовились та почали чинити опір.



Так, під час сутички зловмисники нанесли поліцейському один удар у грудну клітку зліва предметом схожим на ніж.



Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, а зловмисників затримали у порядку ст.208 КПК України.



На даний час обом фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) та ч.2 ст.28-348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.



Крім цього, вирішується питання про взяття лиходіїв під варту.



Максимальний термін покарання, що їм загрожує – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.







Пресслужба прокуратури Львівської області