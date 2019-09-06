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За фактом посягання на життя поліцейського з Львівщини та утечі з колонії двом фігурантам оголосили підозру

Суспільство | 05-09-2019, 21:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 134 134    




Учора, 04.09.2019, близько 19:00 год, 31-річний поліцейський-водій Жидачівського відділу поліції, повертаючись зі служби додому, помітив біля мосту через р.Стрий (неподалік с. Межиріччя, Жидачівського району) двох чоловіків, які за орієнтуванням були схожими на утікачів з Миколаївської виправної колонії №50.

Правоохоронець викликав підмогу, а сам, підійшовши до вказаних осіб та представившись працівником правоохоронного органу, запропонував пройти до відділку.

Проте, чоловіки відмовились та почали чинити опір.

Так, під час сутички зловмисники нанесли поліцейському один удар у грудну клітку зліва предметом схожим на ніж.

Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, а зловмисників затримали у порядку ст.208 КПК України.

На даний час обом фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) та ч.2 ст.28-348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Крім цього, вирішується питання про взяття лиходіїв під варту.

Максимальний термін покарання, що їм загрожує – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.



Пресслужба прокуратури Львівської області
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