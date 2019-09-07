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ООС: 5 обстрілів, один загиблий
|Суспільство | 06-09-2019, 08:39
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|Джерело: прес-центр ООС.
Впродовж доби 5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув.
Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, зокрема, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На сході ООС противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил і три обстріли сталися на півночі операції.
Штаб зафіксував ворожий вогонь поблизу Водяного, Опитного, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя, Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, Хутора Вільного, Новгородського.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", – повідомили у штабі.
Нагадаємо: 4 вересня від кулі снайпера загинув 26-річний боєць полку "Азов" Едуард Шахов.
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